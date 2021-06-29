شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. قوانين لعبة البلياردو والعقوبات التى توقع على اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق على لعبة البلياردو لعبة الثمان كرات، وتتكون اللعبة من 16 كرة، واحدة بيضاء وخمس عشرة كرة مرقمة من 1 إلى 15، من بينها 7 مخططة ومرقمة، وثمانية مرقمين فقط.

ويعتبر هدف لعبة البلياردو إدخال الكرات المرقم من 1 إلى 7، بينما اللاعب الآخر يدخل الكرات من 9 إلى 15، والذى ينتهى من إدخال كراته أولا ثم الكرة رقم 8 يكون هو الرابح .

ويتم ترتيب الكرات على شكل مثلث فى أسفل الطاولة وذلك بوضع الكرة رقم 8 فى منتصف المثلث على النقطة، وتوضع كرتان مخططتان فى زاوية وكرتان صلبة فى الزاوية الأخرى، إذا قام اللاعب بإسقاط الكرة البيضاء مع كرته، فإن اللاعب الآخر له الحق بأن يعيد ترتيب المثلث مرة أخرى.

يُعاقب اللاعب الذي يرتكب الأخطاء في لعبة البلياردو بتحويل الكرة إلى اللاعب المُنافس؛ حيث يحق للاعب الثاني وضع الكرة البيضاء وضربها على أي مكان في الطاولة، فلا يجب عليه أن يضعها خلف خط الإرسال إلا خلال الضربة الافتتاحية في بداية اللعبة.

ويوجد العديد من الأخطاء التي تستوجب إصدار هذه العقوبة في لعبة البلياردو، ومنها الآتي:

- ضرب الكرة بشكلٍ يؤدي إلى إخراجها عن طاولة اللعب، أو ضرب الكرة بشكلٍ يؤدي إلى إدخال إحدى الكُرات الأُخرى على الطاولة.

- عدم إدخال الكرة في الجيب الذي حدده اللاعب لإدخال الكرة فيه.

- حدوث ما يُعرف بالسكراتش، وهو إسقاط اللاعب للكرة البيضاء عن غير قصد في أحد جيوب الطاولة.

- إصابة اللاعب لإحدى الكرات الخاصة باللاعب المُنافس بعد ضرب الكرة البيضاء.

- قفز الكرة البيضاء فوق كرة أخرى من خلال تحريكها بشكل مُتعمد لتقفز في الهواء.

- عدم لمس الكرة البيضاء لأي كرة خاصة باللاعب بعد ضربها.

