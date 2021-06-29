شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. بيراميدز يُعلن رحيل أروابارينا والمدرب يُلقى نظرة الوداع فى التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة نادي بيراميدز بشكل رسمى توجيه الشكر للمدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني، بعد الفترة التي قضاها في قيادة الفريق في الفترة الماضية.

وعقد المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز جلسة مع المدرب الأرجنتيني اليوم، تم خلالها الاتفاق على إنهاء عقده بالتراضي ليرحل عن تدريب الفريق بصحبة جهازه الفني الأجنبي.

وتمنى نادي بيراميدز التوفيق للمدرب الأرجنتيني فيما هو قادم خلال الفترة المقبلة وشكره على الفترة الماضية التي قضاها في مهمة تدريب الفريق.

ومن المقرر أن يحضر أروابارينا التدريب الجماعى للفريق الذى سيقام بعد قليل لإلقاء نظرة الوداع، وتحية اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى قبل رحيله.

ويتولى اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى الأسبق لوادى دجلة مهمة تدريب بيراميدز، بعدما وقع على عقود توليه المهمة لمدة 3 أشهر مقبلة.

وعلم ”الخليج 365” إن عقد تاكيس جونيس مع بيراميدز يمنح إدارة النادى إمكانية تجديد تعاقد المدرب لمدة موسم مقبل حال تقديم مستوى مميز مع الفريق فى الأشهر الثلاثة مدة التعاقد، كما لا يتضمن عقد المدرب اليونانى مع بيراميدز شرط جزائى على أيا من الطرفين.