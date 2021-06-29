الامارات | فرناندينيو باق مع مانشستر سيتي لعام إضافي

شكرا لقرائتكم خبر عن فرناندينيو باق مع مانشستر سيتي لعام إضافي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي لكرة القدم اليوم أن لاعب وسطه وقائده البرازيلي فرناندينيو (36 عاماً) مدّد عقده لعام إضافي. وقال اللاعب البرازيلي الذي سيبقى في صفوف فريقه حتى عام 2022 "في عقلي وذهني، أشعر اني لم انجز العمل، لهذا السبب قرّرت أن أبقى لعام إضافي هنا من أجل مساعدة النادي على تحقيق أهدافه التي حددها".

ويأمل فرناندينيو أن يقود "سيتيزنس" للفوز بدوري أبطال أوروبا بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق حلمه في الموسم المنصرم، قبل أن يفشل أمام مواطنه تشلسي في المباراة النهائية بخسارته صفر-1 في 29 مايو الماضي في مدينة بورتو.

وتابع اللاعب الذي كان احتياطياً امام الـ "بلوز": "في حال تمكنت، داخل أو خارج الملعب، على مساعدتهم للتطوّر وأن يكونوا أفضل، سأكون أسعد الرجال". وانضم فرناندينيو إلى مانشستر سيتي في 2013 قادماً من شاختار دانيتسك الأوكراني، وخاض 350 مباراة وفاز بـ 12 لقباً بقميص نادي مدينة مانشستر، منها 4 ألقاب في الدوري الممتاز. وقال مدير الكرة الاسباني تشيكي بيغيرستيان في سيتي "مساهمة فرناندينيو لا تقدر بثمن. إنه لاعب كرة قدم رائع واحد أفضل اللاعبين في العالم في مركزه. هو محترف نموذجي".

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