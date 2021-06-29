شكرا لقرائتكم خبر عن مشجعة تتسبب في كارثة رياضية بسبب «لافتة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هربت مشجعة ألمانية من سباق فرنسي للدراجات الهوائية بعدما كادت أن تتسبب في كارثة رياضية بسبب لافتة اعتزاز بالجنس النازي، حسبما أوردت صحيفة « ديلي ميل» البريطانية.

وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، سقط العشرات من الدراجين، خلال سباق فرنسا للدراجات الهوائية 2021، جراء عرقلة إحدى المشجعات لهم بسبب رفعها «لافتة اعتزاز بالجنس النازي»؛ ما أدى إلى إصابة 21 دراجًا بينهم، المتسابق الألماني الشهير توني مارتن، إثر تشابك الدراجات في أجساد المتسابقين.

تطارد الشرطة الفرنسية المتفرجة التي هربت فور وقوع الحادث، إذ تواجه عقوبة قد تصل للسجن لمدة عام، وفق ما ينص عليه قانون خرق قواعد السلامة؛ إذ تشابكت الدراجات في أجساد المتسابقين بعدما رفعت المشجعة التي يعتقد أنها ألمانية الجنسية، لافتة مكتوبا عليها بمزيج من الفرنسية والألمانية رسالة تحية لأجدادها الألمان.

وحسب «ديلي ميل» عمدت المشجعة للنظر مباشرة إلى كاميرات الدراجات النارية التلفزيونية الظهور مائلة إلى الدراجين المسرعين، فور ظهور الألماني توني مارتن، ما أدى إلى عرقلة المتسابقين واصطدامهم بالمتسابق الألماني توني مارتن، الذي سقط على الأرض معرقلاً بدوره عشرات من المتسابقين الذين سقطوا توالياً على الأرض.

ووفق تقرير «ديلي ميل» أسفر الحادث، الذي وقع السبت مع انطلاق المرحلة الأولى منهم السباق الفرنسي الشهير، عن إصابة نحو 20 متسابقاً بإصابات متفاوتة؛ لذا تطارد السلطات الفرنسية المتسابقة التي هربت فور وقوع الحادث.

وكان بين المتسابقين المصابين، البريطاني كريس فروم، الذي أصيب في جانبه الأيسر وصدره، وكذلك الألماني، مارتن توني.

وبدأ المدعون في بريتاني، الواقعة شمال غربي فرنسا، تحقيقاً جنائياً في الحادث، بتهمة «الانتهاك المتعمد لقواعد السلامة والتسبب في إصابات قد تمنع شخصاً من العمل لمدة تصل إلى 3 أشهر»، وهي جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة قد تصل إلى عام وغرامة نحو 13 ألف جنيه إسترليني (18 ألف دولار).