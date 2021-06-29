شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح يتعرض للاعتراضات بسبب تغريدة عن وعي لاعبي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسببت تغريدة للاعب كرة القدم السابق والمدير الفني للمنتخب المصري سابقًا، محسن صالح، حول النادي الأهلي وضرورة حصول اللاعبين بالأهلي على فترات من الراحلة بين المباراة والثانية في جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إذ قال «صالح» عبر صفحته الشخصية بموقع التغريدات «تويتر»: «كان الله في عون لاعبي الأهلي من الإجهاد الذهني والتعب البدني والتحول من بطولة محلية إلى بطولة أفريقية والعكس وهذا يتطلب إعداد نفسي عام وخاص يقوم به على أكمل وجه بيبو وبيتسو».

وتابع: «مهم جدًا وعي اللاعبين في كيفية استغلال وقت الفراغ للاستشفاء لاستعادة النشاط والتركيز في التحديات القادمة».

وانهالت التعليقات على التغريدة، وقال أحد المتابعين: «أرجوك يا كابتن لا أعذار، اللاعب اللي يدخل الأهلي فهذا قدره في المقابل ينال الهنا كله والسعد كله بقيت حياته، شدوا الهمة يا شباب، الأهلي قدره يكون كبير فعليكم أن تكونوا كبار كما قدر الأهلي».

واستكمل آخرون: «الأهلي ملعبش في الدوري من شهرين وأنت بتقول إرهاق بدني، اللي بيحصل في مصر مابيحصلش في أي مكان في العالم» واستكمل متابع ثاني: «البطولات مش ببلاش والشهرة والمجد كذلك وقدرنا أننا في قارة مفيهاش نظام، الأهلي قدها».