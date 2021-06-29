شكرا لقرائتكم خبر عن الفوز يحسم صعود فاركو للممتاز وحرس الحدود يترقب أمام دكرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر الصراع حول الصاعد من المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى بين فاركو وحرس الحدود إلى الأسبوع الأخير من المسابقة بعد وقوع الأخير في فخ الهزيمة على ملعبه أمام كفر الشيخ ليتوقف رصيده عند 61 نقطة ، في الوقت الذى حقق فاركو فوزا ثمينا على بيلا بهدفين نظيفين ليتساوى الفريقان في رصيد النقاط 61 نقطة وأن احتل أبناء الإسكندرية المركز الأول بسبب فارق الأهداف .

مباريات الصعود

فاركو – بنى عبيد

دكرنس بنى عبيد

يستضيف فريق فاركو نظيره بنى عبيد الهابط للقسم الثالث في مواجهة سهلة نظريا لأصحاب الأرض ، وفى حالة فوزه يصعد مباشرة للدورى دون النظر للمباراة الأخرى والتي يلتقى فيها دكرنس أمام حرس الحدود ، ويسعى الأخير لتحقيق الفوز على أمل تعادل فاركو على أقل تقدير لضمان عودته للممتاز من جديد .

مباريات الهبوط

ماتشات الهبوط

دمنهور – الجزيرة

كفر الشيخ – مالية كفر الزيات

حال فوز أصحاب الأرض دمنهور وكفر الشيخ يتأكد بقائهم بالمسابقة ويهبط مالية كفر الزيات والجزيرة بصحبة بنى عبيد وبيلا ، وفى حالة التعادل في المباراتين يبقى كفر الشيخ ومالية كفر الزيات ويهبط دمنهور والجزيرة مع بنى عبيد وبيلا