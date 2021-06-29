شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسلم بيراميدز.. عودة الأهلى إلى الدوري بعد 50 يوما من معارك إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الأهلى إلى الدورى المحلى بعد غد الخميس بمواجهة بيراميدز، عقب غياب طويل يمتد لقرابة 50 يوما كاملة، خاض خلالها العديد من المعارك في أدغال القارة السمراء حتى نجح في الوصول إلى المباراة النهائية من دورى أبطال أفريقيا، بعدما كانت آخر مواجهة للفريق الأحمر فى الدورى أمام غريمه التقليدى الزمالك.

ويلتقى الأهلى مع كايز تشيفيز بطل جنوب أفريقيا، يوم 17 من يوليو المقبل في نهائي دورى الأبطال في المباراة المقرر إقامتها بمركب محمد الخامس في المغرب، في أعقاب نفوقه على الترجى التونسي برباعية نظيفة في مجموع مباراتى قبل نهائي البطولة، اذ فاز في الذهاب بتونس 1-0 وكرر فوزه بالإياب في القاهرة 3-0.

آخر مباراة خاضها الأهلي في الدورى أمام الزمالك كانت يوم العاشر من مايو الماضي ضمن منافسات الأسبوع 21 من عمر المسابقة، وانتهت بالتعادل 1-1 بين الفريقين، فيما سيلاقى بيراميدز الخميس في لقاء العودة للمسابقة المحلية التي يتصدرها الزمالك برصيد 61 بفارق نقاط 20 نقطة عن الأهلى صاحب المركز الثالث و الذى لعب 8 مباريات أقل من الفريق الأبيض.

الأهلى سيخوض 4 مباريات بالدورى في 11 يوما فقط ، قبل معركة كايزر تشيفيز في النهائي الأفريقي، وهى بيراميدز الخميس 1 يوليو، سموحة 4 يوليو، المقاولون 8 يوليو، المقاصة 11 يوليو، يحصل بعدها على راحة 6 أيام قبل نهائي دورى الأبطال.

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم ،الثلاثاء، بعد راحة حصل عليها لمدة 24 ساعة حيث تدرب الفريق الأحد ثم حصل على راحة الأثنين وسيتدرب اليوم استعداداً لمواجهة بيراميدز المرتقبة.