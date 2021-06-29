شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة طاجكستان في دور الـ8 للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2003 التشكيل الرسمي الذى سيبدأ به مباراته لمواجهة منتخب طاجكستان في الخامسة مساء اليوم بإستاد القاهرة ، ضمن مواجهات دور الثمانية لمباريات البطولة العربية التي تستضيفها مصر حتي 7 يوليو المقبل والتشكيل كالتالي:

حراسة المرمي : أحمد نادر السيد

الدفاع : عبد الرحمن صميدة – محمد عبد النبي – طارق أمين و ماجد عبد الرحمن

الوسط :خالد عوض – عبد الرحمن أبو حمده – أحمد حواش – يوسف محمد – إيشو

الهجوم : أحمد ذكى شريف.

فاز منتخب مصر للشباب مواليد 2003 على نظيره الموريتانى بنتيجة 4 / 1 فى اللقاء الذى جمعهما اليوم باستاد القاهرة، فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة كأس العرب التى تقام فى مصر، لتتصدر مصر قمة المجموعة برصيد 9 نقاط بعد الفوز على النيجر 2 / 0 ، وعلى الجزائر بهدف دون رد.

قررت اللجنة المنظمة للبطولة العربية لكرة القدم مواليد 2003 التي تستضيفها مصر تعديد مواعيد المباريات وتأجيلها لمدة ساعة بسبب درجات الحرارة المرتفعة خلال الفترة الحالية بالقاهرة.