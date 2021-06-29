شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف الصعود والهبوط بالمجموعة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتدم الصراع في المجموعة الثانية التي تضم أندية القاهرة والقناة بين فريقى كوكاكولا والداخلية على خطف تذكرة الصعود للأضواء في ظل المنافسة الحامية بين الفريقين ، فأبناء تامر مصطفى نجحوا في احتلال القمة خلال الأسبوعين الأخيرين من الدورى بعدما كانوا مهددين بالهبوط للقسم الثالث في بداية الموسم ، إلا أنه وفور عودة مديره الفني عقب رحيل محمد عبدالله نجح في لم الشمل وتحقيق الانتصار تلو الأخر حتى استطاع احتلال الصدارة.

أما الداخلية فكانت تحتل المركز الأول للمجموعة حتى نهاية الدور الأول مع هشام زكريا ، وبعد الجولة الأولى من الدور الثانى بعد الهزيمة من النصر بهدفين نظيفين رحل المدير الفني بسبب اختلاف مع مجلس الإدارة بسبب مستحقات اللاعبين المتاخرة لتسوء النتائج ويهبط الفريق للمركز الرابع حتى تعاقد مجلس الإدارة مع سيد عيد الذى استعاد ذاكرة الإنتصارات وعاد بالفريق للمركز الثانى بفارق نقطتين عن كوكاكولا المتصدر .

مباريات الصعود

يخرج كوكاكولا المتصدر برصيد 49 نقطة لمواجهة الترسانة بإستاد حسن الشاذلى بميت عقبة في مواجهة صعبة للضيوف خاصة وأن أصحاب الأرض يخوضون اللقاء بأعصاب هادئة وبدون ضغوط ، ولا بديل لأبناء تامر مصطفى سوف الفوز وتحقيق الثلاث نقاط من أجل خطف تذكرة الصعود ، بينما في حالة التعادل فسينتظر نتيجة المباراة الأخرى بين الداخلية وسرس الليان ، ففي حالة فوز أبناء الداخلية يصعد مباشرة نظرا لتفوقه في المواجهات المباشرة مع كوكاكولا .

أما في حالة خسارة كوكاكولا أمام الترسانة وفوز الداخلية يصعد الأخير مباشرة.

مباريات الهبوط

شبين – الزرقا

السكة الحديد – طنطا

الداخلية – سرس الليان

تأكد هبوط الثنائى طنطا والنجوم للقسم الثانى ، ويتبقى فريقين من الزرقا وسرس الليان أصحاب الـ33 نقطة ، والسكة الحديد وشبين أصحاب الـ35 نقطة ، الفائز في لقاء شبين والزرقا يتأكد بقائه بشكل رسمي ، أما التعادل يبقى على شبين بالمسابقة ويهبط الزرقا ، فوز أو تعادل السكة الحديد مع طنطا يبقيه في المسابقة ، فوز سرس الليان فقط على الداخلية يبقيه في المسابقة مع خسارة شبين أو السكة في مبارياتهما .