7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،فايلر ينضم لحسام حسن وعلى ماهر ويرفض تدريب بيراميدز بعد إقالة أروابارينا، فيفا يُغرم اتحاد الكرة بسبب تعطل تقنية الفيديو فى مباراة الزمالك والمقاصة .

فيفا يُغرم اتحاد الكرة بسبب تعطل تقنية الفيديو فى مباراة الزمالك والمقاصة

تأكد توقيع غرامة مالية على اتحاد الكرة من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على اتحاد الكرة المصرى بسبب تعطل تقنية الفيديو في مباراة الزمالك والمقاصة أمس بالدورى العام وإقامة المباراة بدونها.

فايلر ينضم لحسام حسن وعلى ماهر ويرفض تدريب بيراميدز بعد إقالة أروابارينا

علم الخليج 365 أن إدارة بيراميدز تواصلت مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي لتدريب الفريق خلفاً للأرجنتني رودولفو اروابارينا المدير الفني للفريق، والذي تمت إقالته على خلفية توديع الفريق لبطولة الكونفدرالية الافريقية عقب الخسارة من الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي، ونجح فايلر في تقديم مستويات جيدة مع الأهلي وقاد الفريق الاحمر للفوز ببطولة الدوري العام الموسم الماضي، وصعد مع الأهلي للدور نصف النهائي لبطولة افريقيا السابقة قبل أن يفسخ عقده مع الأهلي ويتولي الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المسئولية الفنية للأهلي. الأهلي يغلق ملف العروض الخارجية لشراء بانون في الصيف أغلق مسئولو النادي الأهلي ملف بيع المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الأحمر، بعد اهتمام أكثر من ناد خليجي بالتعاقد معه، أبرزها نادي النصر السعودي، الذي يرغب في ضم المدافع المغربي في الانتقالات الصيفية الحالية، والتمسك ببقاء اللاعب في القلعة الحمراء في ظل حاجة الجهاز الفني لجهوده في الفترة القادمة.

7 مباريات تفصل وليد سليمان عن تحقيق شرط البقاء فى الأهلي

يفصل وليد سليمان نجم هجوم الأهلي 7 مباريات لاستكمال نسبة المشاركة الموضوعة في عقده، لتفعيل الموسم الثاني مع الفريق الأحمر، ويشمل عقد اللاعب الملقب بالحاوي مع الأهلي بنداً ينص على انتهاء العقد فور نهاية الموسم الأول ويصبح الموسم الثانى فى العقد لاغياً، وذلك حال عدم وصول وليد سليمان لنسبة مشاركة تتخطى الـ75% من مجموع مباريات الأهلى، وهى النسبة التى لم يصل إليها الحاوى حتى هذه اللحظة، خاصة أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق لا يعتمد على صانع الألعاب الماهر مؤخراً سواء بالدفع به أساسياً أو كبديل.

يترقب مسئولو النادى الأهلى الحصول على مستحقات القلعة الحمراء لدى النجم الساحلى التونسى الخاصة بغرامة الإيفوارى سليمانى كوليبالى، الذى هرب من القلعة الحمراء فى مايو عام 2017 واستقر به المطاف فى النجم الساحلى.

حازم إمام يعود لقائمة الزمالك في مواجهة المحلة بالدورى يعود حازم إمام، الظهير الأيمن لنادى الزمالك، لقائمة فريقه فى مباراته المقبلة أمام غزل المحلة، التى ستجمع بين الفريقان، يوم 5 من شهر يوليو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، التى يسعى الأبيض للمنافسة على لقبها هذا الموسم، وذلك بعد غيابه عن الأبيض فى المباريات الماضية.

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك على مشاركة محمود عبد الرازق شيكابالا فى مركز الوسط المهاجم فى مباراة المحلة المقبل، والمقرر لها الاثنين المقبل فى إطار مباريات الجولة 28 من الدورى.