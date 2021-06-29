شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيري يعلن إصابة ابنه بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التونسي سيف الجزيري مهاجم الزمالك عن إصابة ابنه بفيروس كورونا وذلك بعدما نشر المهاجم التونسي علي موقع لتواصل الاجتماعي صورة له مع ابنه وصورة أخرى كتب عليها : دعواتكم لابني بالشفاء من فيروس كورونا.



سيف الجزيري وابنه



سيف الجزيري

من ناحية أخرى استقر مسئولو الزمالك، على تفعيل بند شراء التونسى سيف الجزيرى، مهاجم الفريق المعار إليه من المقاولون العرب، مقابل سداد 12 مليون جنيه، وذلك حال الحصول على موافقة رسمية من الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، حيث يعد الجزيرى الأقرب للبقاء فى الزمالك مع الاستغناء عن جهود الثنائى التونسى حمزة المثلوثى والمغربى حميد أحداد فى الموسم الجديد، وتنتظر إدارة الزمالك الحصول فى الفترة المقبلة على موافقة المدير الفنى للفريق لمخاطبة المقاولون العرب وسداد قيمة شراء اللاعب بشكل نهائى حيث ترى إدارة الزمالك إن الجزيرى سيكون استمراره إضافة كبيرة للفريق خاصة مع تأقلمه مع عناصر الفريق ودخوله الحسابات بشكل أساسى فى المرحلة الماضية على أن يتم تفعيل بند الشراء النهائى مع نهاية الموسم حال الحصول على موافقة المدرب الفرنسى.

وتلقى الجزيرى أكثر من عرضًا فى الفترة الأخيرة، إلا إنه يفضل الاستمرار داخل الزمالك فى الموسم الجديد، حيث ينتظر اخطاره رسميًا من قبل إدارة الزمالك بموقفه النهائى فى المرحلة المقبلة، خاصة بعدما رفض فتح الباب أمام مناقشة العروض التى تلقاها من الدوريات الخارجية بعد انضمامه إلى الزمالك وانضمامه أيضًا لمنتخب تونس وظهوره بمستوى جيد مع نسور قرطاج، حيث يرغب الجزيرى فى الانتقال للزمالك بشكل نهائى والمساهمة مع زملائه بالفريق على المنافسة على مختلف البطولات بعدما انضم لقلعة ميت عقبة فى شهر يناير الماضي، فى صفقة إعارة لنهاية الموسم مقابل 8 مليون جنيه مع امتلاك الزمالك بنداً فى التعاقد يحق للنادى من خلال الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائى مقابل سداد 12 مليون جنيه.

وشارك سيف الجزيرى مع الزمالك فى مباراته أمام أسوان، التى جمعت بينهما فى الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف دون رد، وأحرز خلالها الجزيرى الهدف الثالث للفريق الأبيض فى هذه المباراة، كما شارك مع الأبيض فى مباراته الأخيرة أمام مصر المقاصة فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء، فى إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، ونجح الأبيض خلالها بالفوز بهدفين دون رد، وصنع خلالها الجزيرى هدفًا، وإجمالاً شارك الجزيرى مع الزمالك منذ انضمامه لصفوف القلعة البيضاء فى 15 مباراة بواقع 12 مباراة فى الدورى أحرز خلالهم هدفين وصنع هدفًا و3 مباريات فى كأس مصر صنع خلالهم هدفًا.