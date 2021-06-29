شكرا لقرائتكم خبر عن بورتريه مرسوم..محمد عبد الغني يحتفل بفوز الزمالك على المقاصة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمد عبد الغني لاعب فريق الزمالك بفوز فريقه أمس أمام المقاصة فى الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى بنشر صورة له.

ونشر محمد عبد الغني صورة مرسومة له بورتريه، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لاقت تفاعل متابعى اللاعب عبر السوشيال ميديا.

نجح فريق الزمالك في الحفاظ علي صدارة الدوري بفوزا مهما علي فريق المقاصة بهدف نظيف أحرزه احمد سيد زيزو من ركلة جزاء في الدقيقة 8 من عمر المباراة التي أقيمت امس فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة يحافظ الزمالك علي الصدارة برصيد 61 نقطة، بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى 18 وتعادل فى 7 وخسر 2 وسجل لاعبوه 48 هدفًا.