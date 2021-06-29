شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر فى بيراميدز : عقد تاكيس لنهاية الموسم واستمرار فتح الله وخالد عبد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل نادي بيراميدز تشكيل الجهاز المعاون لليوناني تاكيس جونياس المدير الفني الجديد للفريق، والذي تم الاتفاق على توليه المسئولية خلفاً للأرجنتني رودولفو اروابارينا المدير الفني للفريق، والذي تمت إقالته على خلفية توديع الفريق لبطولة الكونفدرالية الافريقية عقب الخسارة من الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي.

وأكد المصدر أن محمود فتح الله مدرب الفريق وخالد عبد الله مدرب الحراس مستمران في الجهاز الجديد، خاصة وأن وجودهما كان أحد الشروط على أي مدرب لقبول تدريبه الفريق، حيث كان تشكيل الجهاز المعاون نقطة خلاف مع أكثر من مدرب أخر أبرزهم حسام حسن وعلي ماهر والذي رفضا تولي المسئولية قبل ان يتم الاستقرار على جونياس، ومن المقرر أن يمتد عقد تاكيس مع بيراميدز حتى نهاية الموسم الجاري، فيما سيتم تحديد وقتها اذا كان سيتولى تدريب الفريق في الموسم المقبل من عدمه.

وعلم ”الخليج 365” إن عقد تاكيس جونيس مع بيراميدز يمنح إدارة النادى إمكانية تجديد تعاقد المدرب لمدة موسم مقبل حال تقديم مستوى مميز مع الفريق فى الأشهر الثلاثة مدة التعاقد، كما لا يتضمن عقد المدرب اليونانى مع بيراميدز شرط جزائى على أيا من الطرفين.

ومن المنتظر أن يبدأ تاكيس مهام عمله بشكل رسمى بقيادة تدريب الفريق فى السادسة مساء اليوم، الثلاثاء فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلى يوم الخميس المقبل فى مسابقة الدورى، وتابع جونياس مباراة بيراميدز الأخيرة في الدوري العام أمام سموحة من المدرجات للوقوف على مستوى اللاعبين وهي المواجهة التي خسرها بيراميدز بثلاثية نظيفة، حصل الأروجنتيني رودولفو اروابارينا المدير الفني لبيراميدز على قيمة الشرط الجزائي بالكامل من إدارة ناديه، بعد إبلاغه بقرار إقالته على خلفية توديع الفريق لبطولة الكونفدرالية الافريقية، عقب الخسارة من الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي للبطولة .

وتولى أروابارينا قيادة بيراميدز فى 11 نوفمبر 2020، ويمتد تعاقده مع الفريق حتى نوفمبر 2022، قاد الفريق فى 36 مباراة، فاز فى 18 مباراة، تعادل فى 11 مباراة، تلقى 7 هزائم، سجل بيراميدز تحت قيادته 55 هدفاً، بينما استقبلت شباكه 36 هدفاً، أكبر هزيمة تلقاها كانت 4/2 أمام سيراميكا، يحتل بيراميدز تحت قيادته المركز 8 فى جدول الدوري.