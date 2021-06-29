- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن العريبي أم مالونجو .. تفاصيل مفاوضات الثنائي المرشح لهجوم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تصدر الثنائي بن مالانجو مهاجم الرجاء المغربي وكريم العريبي مهاجم نيم الفرنسي، قائمة المرشحين للانضمام لصفوف نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم الهجوم الأبيض، في إطار سعي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للتعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر.
ويكشف ”الخليج 365” تفاصيل مفاوضات الزمالك مع مالانجو والعريبي، خلال الأيام الماضية، وإمكانية التعاقد مع أحدهما في الصيف المقبل.
ويحسم المقابل المادي صفقة مالانجو مع الزمالك وستكون العقبة الكبرى في القيمة التي سيحددها الرجاء لإنهاء الصفقة، والتي يحاول الزمالك خفضها من خلال دخول المغربي حميد أحداد في الصفقة عن طريق التبادل وهو ما ستحسمه الأيام المقبلة.
ويختلف الوضع تماما بالنسبة لصفقة كريم عريبى، حيث خرج اللاعب من حسابات ناديه نيم الفرنسي، بعد موسم واحد فقط قضاه داخل النادي قادما من النجم الساحلي التونسي، حيث خاض مباراة واحدة كأساسي، كما شارك بديلا في 12 مباراة رفقة الفريق الذي سقط رسميا للدرجة الثانية الفرنسية في نهاية الموسم المنقضي، ولم يسجل أي أهداف.
وكان كريم عريبي هداف بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي برصيد 10 أهداف، وكان ضمن اهتمامات فريق بيراميدز خلال الصيف الماضي، إلا أن المفاوضات باءت بالفشل لينتقل اللاعب إلى نيم أولمبيك الفرنسي.