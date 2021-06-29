شكرا لقرائتكم خبر عن العريبي أم مالونجو .. تفاصيل مفاوضات الثنائي المرشح لهجوم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الثنائي بن مالانجو مهاجم الرجاء المغربي وكريم العريبي مهاجم نيم الفرنسي، قائمة المرشحين للانضمام لصفوف نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم الهجوم الأبيض، في إطار سعي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للتعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر.

ويكشف ”الخليج 365” تفاصيل مفاوضات الزمالك مع مالانجو والعريبي، خلال الأيام الماضية، وإمكانية التعاقد مع أحدهما في الصيف المقبل.

مالانجو يتصدر الترشيحاتيتصدر مالانجو ترشيحات المهاجمين الأفارقة المرشحين للزمالك، في ظل قناعة الفرنسي كارتيرون بإمكانياته حيث سبق له تدريبه مع الرجاء المغربي، لذا قرر الدخول في مفاوضات معه. مالانجو يتصدر الترشيحاتيتصدر مالانجو ترشيحات المهاجمين الأفارقة المرشحين للزمالك، في ظل قناعة الفرنسي كارتيرون بإمكانياته حيث سبق له تدريبه مع الرجاء المغربي، لذا قرر الدخول في مفاوضات معه.

ويترقب الزمالك انتهاء بطولة الكونفدرالية الأفريقية التي يخوض الرجاء المباراة النهائية فيها لحسم مفاوضات مالانجو حيث رفض الرجاء الحديث نهائيا عن الصفقة لحين انتهاء الموسم، خاصة أن الجماهير المغربية أبدت غضبها بعد تردد أنباء عن اقتراب انتقال مالانجو لصفوف الزمالك بالموسم الجديد.

ويحسم المقابل المادي صفقة مالانجو مع الزمالك وستكون العقبة الكبرى في القيمة التي سيحددها الرجاء لإنهاء الصفقة، والتي يحاول الزمالك خفضها من خلال دخول المغربي حميد أحداد في الصفقة عن طريق التبادل وهو ما ستحسمه الأيام المقبلة.

كريم عريبى المفاوضات الأسهل كريم عريبى المفاوضات الأسهل ويختلف الوضع تماما بالنسبة لصفقة كريم عريبى، حيث خرج اللاعب من حسابات ناديه نيم الفرنسي، بعد موسم واحد فقط قضاه داخل النادي قادما من النجم الساحلي التونسي، حيث خاض مباراة واحدة كأساسي، كما شارك بديلا في 12 مباراة رفقة الفريق الذي سقط رسميا للدرجة الثانية الفرنسية في نهاية الموسم المنقضي، ولم يسجل أي أهداف.

فتح نادي نيم الفرنسي الطريق أمام كريم عريبي للرحيل حال تلقيه عرضا جيدا وهو ما يسهل من مفاوضات الزمالك لضم المهاجم الجزائري، نظرا لعدم اعتماد النادي الفرنسي عليه بشكل أساسي عكس مالانجو الذي يعد نجم فريق الرجاء بالوقت الحالي بينما يعد موقف عريبي شبيه للمغربي أشرف بن شرقي الذى ضمه الزمالك بعد تجربة إعارة غير ناجحة بالدوري الفرنسي ليقرر شرائه من الهلال السعودي بمقابل مادي ليس كبير ليصبح حاليا هداف الفريق وأحد أفضل لاعبي الدوري المصري وأفريقيا.

وكان كريم عريبي هداف بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي برصيد 10 أهداف، وكان ضمن اهتمامات فريق بيراميدز خلال الصيف الماضي، إلا أن المفاوضات باءت بالفشل لينتقل اللاعب إلى نيم أولمبيك الفرنسي.