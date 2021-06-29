شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أزمة الأهلى واتحاد الكرة بسبب إلغاء قمة دورى 99 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفجرت أزمة جديدة بين النادى الأهلى واتحاد الكرة خلال الساعات الماضية، بسبب قرار الجبلاية بإلغاء المباراة الفاصلة بين الأهلى والزمالك مواليد 99 وعدم تحديد بطل للمسابقة حتى الأن.

س: ما سبب الأزمة الأخيرة بين الأهلى واتحاد الكرة؟

ج: سبب الأزمة أن اتحاد الكرة حدد موعدين للمباراة الفاصلة بين الأهلى والزمالك مواليد 99 لتحديد بطل للمسابقة، قبل أن يتم الغاء الموعدين دون سبب واضح ولم يتحدد بطل للمسابقة.

س: ما موقف الأهلى من قرار اتحاد الكرة؟

ج: رفع النادى الأهلى دعوى ضد اتحاد الكرة لدى مركز التحكيم والتسوية بسبب عدم إقامة مباراة فاصلة أو تحديد بطل لدورى الجمهورية مواليد 1999، وينتظر الأهلى قرار مركز التسوية فى هذا الأمر.

س: وما رد اتحاد الكرة على شكوى الأهلى؟

ج: علّق مسئولو اتحاد الكرة على دعوى النادى الأهلى ضد الجبلاية وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن مركز التسوية والتحكيم لا يحق له التدخل فى الأمور الفنية، خاصة أن إقامة المباراة أو إلغاؤها هو من صميم القرارات الفنية للجبلاية، وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن مركز التسوية والتحكيم سبق وأصدر قرارات لبعض الأندية مثل النجوم والداخلية وبتروجت ببطلان هبوطهم إلى القسم الثانى، ولكن لم يلتزم اتحاد الكرة بهذه القرارات لأنها قرارات فنية تعود إلى صلاحيات اتحاد الكرة ولجانه الخاصة بالمسابقات.

س: ما موقف نادى الزمالك من هذه الأزمة؟

ج: الزمالك لم يعلق على هذه الأزمة خلال الساعات الماضية، وإن كان النادى الأبيض قد أعلن أكثر من مرة رفضه خوض المباراة الفاصة لسببين الأول أنه يرى نفسه البطل وفقا للائحة القديمة قبل تعديل شكل المسابقة، والثانى أنه قام بتسريح لاعبى فريق 99 ولا يمتلك لاعبين لخوض المباراة الفاصلة.

س: وما سر قرار اتحاد الكرة بالغاء المباراة؟

ج: رغم أن اتحاد الكرة لم يعلن سبب الالغاء، إلا أن اتحاد الكرة يرى فى قرار الالغاء حل لأزمة مشاركة لاعبى الزمالك مواليد 99 فى مباريات الدورى الممتاز خاصة بعد اعتراض النادى الأهلى على مشاركة بعض لاعبى الزمالك وعلى رأسهم سيف فاروق جعفر أمام طلائع الجيش وهو ما جعل اتحاد الكرة يلغى مباراة القمة بدورى 99 ويعتبر المسابقة قد انتهت.