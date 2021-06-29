شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يترقب قرار كاف بشأن موعد النهائى الإفريقى بين الأهلى وكايزر تشيفز غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب اتحاد الكرة ، وصول رد من الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" بشأن تقديم موعد المباراة النهائية لدورى أبطال افريقيا بين الأهلى وكايزرتشيفز غدا الأربعاء.

ويسعى اتحاد الكرة للحصول على قرار نهائى من الكاف بشأن موعد المباراة، خاصة وأنه بناء على قرار الكاف سيحسم شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى القائمة النهائية لأولمبياد طوكيو ومصير لاعبى الأهلى سواء بضمهم حال تقديم موعد المباراة أو استبعادهم حال إقامة المباراة فى موعدها يوم 17 يوليو المقبل.

فى السياق ذاته، يتابع مسئولو النادي الأهلي ملف أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا وتطورات هذه الأزمة التى تفاقمت الأيام الماضية بعد تناثر أنباء حول إمكانية مشاركة الوداد المغربي بدلاً من كايزر تشيفز في نهائي البطولة القارية أمام الأهلي.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ، وتم تحديد يوم 17 يوليو المقبل موعداً للنهائي المرتقب على ملعب مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

وتأهل الأهلي للنهائي الأفريقي على حساب الترجي التونسي بالفوز عليه برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ، فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد المغربي بالفوز عليه بهدف نظيف في المغرب ذهاباً والتعادل سلبياً في العودة بجنوب أفريقيا.

وشهدت الأيام الماضية أنباء مُثيرة حول إمكانية إستبعاد كايزر تشيفز من المباراة النهائية بسبب عدم قدرته على مُغادرة جنوب أفريقيا وخوض النهائي أفريقيا بسبب انتشار الموجة الرابعة من فيروس كورونا في جنوب أفريقيا.

وذهبت هذه التقارير إلى أن الكاف قد يستعين بالواد المغربي للمشاركة في نهائي البطولة أمام الأهلي حال تعذر خوض كايزر تشيفز النهائي.

وفتح مسئولو الأهلي الفترة الماضية خط اتصالات مفتوح مع نظراؤهم في الاتحاد الأفريقي لمعرفة تطورات هذه الأزمة وإمكانية مشاركة الوداد بدلاً من كايزر تشيفز.