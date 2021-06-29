مصدر لمصراوي: تاكيس جونياس يقترب من تدريب بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، مساء اليوم الثلاثاء، عن اقتراب تولي اليوناني تاكيس جونياس من تولي مهمة تدريب الفريق خلفا لأروابارينا الذي تمت إقالته قبل ساعات.

وقررت إدارة نادي بيراميدز إقالة أروابارينا بعد خروج الفريق من الكونفدرالية الإفريقية عقب الخسارة من الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، إن جونياس المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة هو الأقرب لتولي مهمة تدريب بيراميدز خلفا لأروابارينا.

وأضاف، أنه في حالة اتمام التعاقد مع تاكيس سيكون العقد مع المدرب اليوناني حتى نهاية الموسم الحالي فقط لحين البحث عن مدير فني أخر.

وأوضح، أن إدارة نادي بيراميدز تواصلت أيضا مع عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، لكن إدارة النادي رفضت السماح له بالرحيل خلال هذه الفترة.

وأتم تصريحاته:" تواصلت ادارة بيراميدز مع نظيرتها في المقاولون العرب للاستغناء عن النحاس ليتولي تدريب بيراميدز ولكن الرفض كان هو رد المقاولون والمحاولات لا تزال مستمرة".