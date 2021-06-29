طوكيو تستعد لحضور باهت للشعلة الأولمبية بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

تتأهب العاصمة اليابانية طوكيو لاستقبال الشعلة الأولمبية، لكن يُتوقع أن تسجل الشعلة حضورا باهتا في المدينة التي تتأهب لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، وذلك في ظل تزايد أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وكانت مسيرة الشعلة الأولمبية قد انطلقت في مارس الماضي، وبوصولها إلى طوكيو ستكون قد مرت بجميع المحافظات الـ46 باليابان، وذلك استعدادا للأولمبياد الذي تنطلق منافساته في 23 يوليو المقبل.

وتخضع طوكيو لحالة شبه طوارئ تستمر حتى 11 يوليو المقبل على الأقل، وذلك بعد رفع حالة الطوارئ التي كانت مفروضة بها حتى 20 يونيو الجاري.

لكن المدينة تشهد منذ ذلك الحين تزايدا في أعداد المصابين بعدوى كورونا، ويخشى الكثيرون أن تتسبب الدورة الأولمبية في تزايد معدلات انتشار العدوى بشكل أكبر.

لكن المنظمين يؤكدون على إمكانية إقامة الدورة الأولمبية بشكل آمن، وتتضمن الخطط الحالية السماح بحضور عشرة ألاف مشجع، من اليابانيين فقط، خلال الفعاليات، علما بأن ذلك قد يتغير.