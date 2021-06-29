موسيماني يوضح حقيقة التفاوض مع لاعب أورلاندو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

نفى بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، أن يكون هناك أي رغبة منه في التعاقد مع تمبينكوسي لورش لاعب فريق أورلاندو بايرتس.

وكتب موسيماني عبر حسابه الرسمي على تويتر: "هناك أنباء متواترة حول أن الأهلي يرغب في التعاقد مع تمبينكوسي لورش".

وأضاف: "لو كان حقيقيًا، في البداية، وبكل تواضع سأقوم بالاتصال برئيس النادي (أولارندو) وأطلب منه الضوء الأخضر".

وكانت الفترة الماضية قد ربطت بين النادي الأهلي وبين عدد من اللاعبين من جنوب أفريقيا، أبرزهم كيجان دولي، إضافة إلى الأوروجواياني سيرينو لاعب صنداونز.