مشاهدة مباراة المانيا وانجلترا في بث مباشر ببطولة يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة المانيا وانجلترا في ثمن نهائي بطولة يورو 2020، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 29-6-2021.

تُقام مباراة المانيا وانجلترا على ملعب ويمبلي بمدينة لندن، بحضور جماهيري كبير، ومن المتوقع اكتظاظ المدرجات بالمشجعين الإنجليز، مع ندرة تواجد الألمان بسبب صعوبة التنقل لظروف انتشار فيرورس كورونا.

صعد منتخب المانيا إلى دور ثمن النهائي من المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بينما تأهل منتخب انجلترا لدور 16 من على رأس المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط.

وتنطلق صافرة بداية مباراة المانيا وانجلترا من الحكم الهولندي “داني ماكيلي”، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة المانيا وانجلترا في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل بشكل مجاني على TRT 1 HD التركية.

تاريخ مواجهات المانيا وانجلترا

تواجه منتخب المانيا وانجلترا في 8 مناسبات ودية منذ أن تقابلا لأول مرة في 1930 وحتى عام 2017.

انتصر المنتخب الألماني في 3 مباريات، كما هو الحال للمنتخب الانجليزي، بينما سيطر التعادل على مباراتين، وهما، أول مباراة جمعت المنتخبين في 1930 بنتيجة (3-3)، والثانية في آخر المواجهات التي جمعتهما في 2017 بنتيجة (0-0).

وشهدت نهائيات كأس العالم 1966 أول مباراة رسمية بين المانيا وانجلترا، وتمكن الأسود الثلاث من تحقيق الفوز بنتيجة (4-2) وخطف اللقب الوحيد في تاريخه مع البطولة الأعرق، قبل أن يثأر المانشافت لنفسه في مونديال 1970 عندما انتصر على الإنجليزي بنتيجة (3-2) في دور ربع النهائي.

وفي تصفيات يورو 1972، تواجه المنتخبين في مباراتين ضمن دور المجموعات، وفازت ألمانيا بنتيجة (3-1)، فيما انتهت المباراة الثانية بالتعادل السلبي (0-0).

وتعادل المنتخبين من جديد في المباراة التالية التي جمعتهما في نهائيات كأس العالم 1982، كما تعادلا مرة أخرى في نصف نهائي كأس العالم 1990، قبل أن يتم حسم المباراة لصالح المانيا بالفوز في ركلات الترجيح.

وسجل يورو 1996 أول مباراة لمنتخب المانيا وانجلترا في البطولة، كانت في نصف النهائي وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، قبل أن ينتصر المانشافت في ركلات الترجيح.

تجدد اللقاء بين العريقان في دور المجموعات ببطولة يورو 2000 وفازت انجلترا بهدفٍ دون رد سجله الأسطورة آلان شيرار.

وتقابل منتخب المانيا مع انجلترا في تصفيات كأس العالم 2002، فازت الماكينات في الذهاب بهدفٍ دون رد، بينما سجل الإنجليز أكبر انتصار في تاريخ مواجهات المنتخبين بالإياب (5-1).

وثأر منتخب المانيا لنفسه في كأس العالم 2010، حينما أقصا منتخب انجلترا من دور الـ 16 بنتيجة (4-1)، فلمن ستكون الغلبة في موقعة ثمن نهائي بطولة يورو 2020؟