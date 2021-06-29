رسميًا.. برشلونة يفسح عقد ماتيوس فيرنانديز

أعلن نادي برشلونة، عن أولى ضحاياه في الميركاتو الصيفي 2021، إذ فسخ عقد لاعبه، ماتيوس فرنانديز، رغم استمراره لمدة 4 سنوات مقبلة حتى يونيو 2025.

وبحسب بيان نادي برشلونة الصادر اليوم الثلاثاء، فإن ماتيوس البالغ من العمر 22 عامًا، تم إطلاق سراحه، وفسخ العقد معه، بعد عام ونصف فقط من انتقاله إلى “كامب نو”.

وانضم ماتيوس إلى برشلونة في يناير 2020 قادمًا من صفوف بالميراس، ومنذ ذلك الحين لم يحصل اللاعب علي فرصة حقيقية للمشاركة، تحت قيادة أي من مدربي الفريق الذين تعاقبوا على القيادة الفنية للبلوجرانا خلال تلك الفترة، وأكتفى بالظهور مرة وحيدة فقط في دوري أبطال أوروبا، كانت أمام دينامو كييف الأوكراني.

وبعدها تمت إعارة البرازيلي إلى بلد الوليد لمدة 6 أشهر في الموسم الماضي، لكن الفريق الكتالوني قرر إنهاء تعاقده معه لعدم الحاجة إلى جهوده.

وكلف فرنانديز النادي 7 ملايين يورو ولم يتم تقديمه في الموسم الماضي، ولعب البرازيلي مع بلد الوليد على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر في الموسم الماضي، لكن برشلونة قرر إنهاء تعاقده معه لعدم الحاجة إلى جهوده.

ولم يشارك ماتيوس فرنانديز مع البلاوجرانا سوى في مباراة واحدة أمام دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا، وبالتالي فإن كل دقيقة لعب لماتيوس كلفت البارسا حوالي 412 ألف يورو.