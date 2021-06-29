جاريث بيل إلى أين؟.. تقارير تحدد 5 وجهات محتملة حال رحيله عن ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن الوجهة المحتملة للدولي الويلزي جاريث بيل، في حال رحيله عن ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ويسيطر الغموض على مستقبل جاريث بيل بشكل كبير، َخاصة بعدما قضى موسماً كاملاً معاراً، في فريقه السابق توتنهام، وقدم خلاله أداء جيد، خصوصاً في الأشهر الأخيرة، رغم أن بدايته كانت مخيبة للآمال.

وفقاً للتقارير الانجليزية، فإن هناك 5 وجهات محتملة لجاريث بيل، إن قرر إنهاء مشواره مع ريال مدريد، قبل سنة واحدة من انتهاء عقده، أبرزها نادي كارديف سيتي الذي ترعرع به قبل أن ينطلق بمسيرته الاحترافية، لكن قد يشكل راتبه المرتفع عقبة كبيرة أمام هذه الخطوة.

وأكدت التقارير، على أن الخيار الثاني هو الأكثر منطقياً، وهو الاستمرار مع توتنهام، سواء بتجديد الإعارة أو الانتقال بشكل نهائي، كما يبقى خيار مانشستر يونايتد متاحاً أيضاً كونه معتاد على اللعب في الدوري الإنجليزي.

وأدعت الصحيفة في تقريرها، أن يوفنتوس قد يفكر بالتعاقد مع جاريث بيل، إذ قرر كريستيانو رونالدو مغادرة النادي في الميركاتو الصيفي 2021 ، في حين أن الخيار الخامس والأخير يتمثل في الانتقال إلى الدوري الأمريكي عبر بوابة نادي لوس أنجلوس جالاكسي المملوك للأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام.

والجدير بالذكر أن، منتخب ويلز بقيادة جاريث بيل جناح فريق ريال مدريد الإسباني، قد ودع بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 بعد الخسارة على يد المنتخب الدنماركي برباعية دون مقابل.