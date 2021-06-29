صفقات الاهلي | النجوم يوضح سبب تأخر إعلان إنتقال كريم فؤاد

اقتربت لجنة التعاقدات بالنادي الاهلي برئاسة أمير توفيق، من إعلان أولى صفقات المارد الأحمر خلال الميركاتو الصيفي 2021 بالتعاقد مع الظهير الأيمن لفريق النجوم والمُعار لإنبي كريم فؤاد.

ويرغب الاهلي في التعاقد مع كريم فؤاد بسبب معاناته في مركز الظهير الأيمن بعد رحيل أحمد فتحي لبيراميدز وتواجد محمد هاني وتعرضه للإصابة أكثر من مرة على مدار الموسم، والدفع بأكرم توفيق في هذا المركز.

وأعلن رئيس نادي النجوم محمد الطويلة، أن اللاعب اقترب من الانتقال إلى الاهلي بناءً على رغبته، لكن سيضع الناديين الرتوش الأخيرة على الصفقة خلال الساعات المُقبلة وبعدها يتم الإعلان الرسمي.

وأكد الطويلة أن اللاعب لن يظهر في الأهلي اليوم، وبعد التوقيع الرسمي سيتواجد في القلعة الحمراء لإعلان التعاقد ولن يشارك في التدريبات الجماعية، حتى ينتهي موسمه مع نادي إنبي.

واتفق الأهلي مع النجوم على انتقال اللاعب مقابل 15 مليون جنيه، يدفع منهم 13 مليون فقط، على أن يتحمل اللاعب 2 مليون يتم خصمهم من مستحقاته لدى الناديين، وذلك لمدة 5 مواسم.