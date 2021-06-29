ضربة موجعة للوداد المغربي قبل مواجهة الرجاء بالديربي

تلقى فريق الوداد الرياضي المغربي، ضربة موجعة قبل مباراة الديربي أمام نظيره الرجاء البيضاوي، والمُقرر لها مساء السبت المُقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ 25 من الدوري الإحترافي.

وتأكد غياب جناح الفريق الدولي الليبي مؤيد اللافي، عن الديربي بسبب خضوعه لعملية جراحية على مستوى الأنف، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة النادي الأحمر أمام كايزر تشيفس الجنوب افريقي، بدوري أبطال أفريقيا.

وودع الوداد المغربي دوري أبطال أفريقيا من نصف النهائي، على يد كايزر تشيفز الجنوب افريقي، بعد الخسارة بهدف دون رد، في مجموع المباراتين.

كما أصبح ثنائي الفريق أشرف داري ويحيى جبران، مهددان بالغياب عن مباراة الديربي أمام الرجاء، في حال تحصلهما على بطاقة صفراء في لقاء الغد أمام المغرب التطواني.

ويستضيف الوداد المغربي نظيره المغرب التطواني، مساء الغد الأربعاء، على ملعب مركب محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من البطولة الوطنية الإحترافية “إنوي”.

ويتصدر الوداد بقيادة المدير الفني فوزي البنزرتي، بطولة الدوري المغربي برصيد 51 نقطة جمعهم من 23 مباراة، بفارق 3 نقاط عن الرجاء صاحب المركز الثاني والذي يتولى الإشراف على المهمة الفنية لسعد الشابي.