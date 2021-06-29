برسالة حزينة.. مبابي يعتذر لجمهور فرنسا بعد الخروج من يورو 2020 على يد سويسرا

خيّم الحزن على اللاعب الدولي، كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا، ونجم فريق باريس سان جيرمان، بعدما تسبب في خروج منتخب بلاده، مبكراً من نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، على يد المنتخب السويسري، في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة حتى الآن.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3-3 بين فرنسا وسويسرا في دور الـ 16 ببطولة يورو 2020، ثم رجحت ركلات الترجيح كفة سويسرا على فرنسا بنتيجة 5-4 بعدما فشل كيليان مبابي في تسجيل الركلة الخامسة والأخيرة لمنتخب بلاده.

وودع مهاجم منتخب فرنسا مبابي بطولة يورو 2020، وهو يحمل في سجلاته الدولية، رصيد سلبي، حيث لم يسجل أي هدف، ولم يقدم سوى تمريرة حاسمة واحدة، التي كانت لزميله أنطوان جريزمان، أمام منتخب سويسرا.

وعقب هذه الخسارة الصعبة، التي تلقاها المنتخب الفرنسي المرشح الأول لنيل هذا اللقب، سيطرت حالة من الحزن الشديد على مبابي، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، رسالة اعتذار للجماهير وأعرب عن أسفه لما حدث وخروج المنتخب الفرنسي من البطولة.

وكتب كيليان مبابي رسالة اعتذار للجماهير الفرنسية عبر حسابه الشخصي:”سيكون من الصعب جدا غلق هذه الصفحة، الحزن هائل جداً بعد هذا الإقصاء المرير، لم نتمكن من تحقيق هدفنا، وأسف للجميع على إهدار ركلة الجزاء.

وتابع مهاجم منتخب فرنسا: أنا آسف على ركلة الترجيح التي أهدرتها، أردت مساعدة الفريق لكنني فشلت، لن أستطيع النوم، ولكن للأسف هذه مخاطر هذه الرياضة التي أحبها كثيرًا”.

وتابع:” أعلم أن الجماهير قد أُصيبوا بخيبة أمل، لكني ما زلت أود أن أشكركم على دعمكم وإيمانكم بنا دائمًا”.

واختتم مبابي بقوله:” أهم شيء هو النهوض في المواعيد النهائية القادمة، تهانينا لسويسرا ونتمنى لكم التوفيق”.

والجدير بالذكر أن، الكثير من النقاد قد حملوا مسؤولية خروج فرنسا إلى المدرب ديدييه ديشامب بعدما أخرج عناصر الفريق القوية مثل جريزمان ودفع بموسي سيسوكو بدلاً منه، حيث فكر في مباراة الدور ربع النهائي في ظل تقدمه 3-1، قبل أن يفكر في إنهاء المباراة مع سويسرا.