صفقات النصر والهلال | ريبيري يتلقى عرضًا مغريًا من نادي سعودي

تلقى جناح نادي فيورنتينا الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري، عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي، للانتقال إليه خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعد اقتراب رحيله عن الفيولا.

وتعاقد فيورنتينا مع صاحب الـ38 عامًا قادمًا من نادي بايرن ميونخ مجانًا في صيف 2019، إلا أن عقده ينتهي بنهاية الشهر الجاري ولم يجدد عقده مع الفيولا حتى الآن.

ويبحث ثنائي أندية العاصمة النصر والهلال السعودي، تدعيم صفوف الفريق بلاعبين كبار خلال الميركاتو الصيفي 2021 بعد فتح سوق الانتقالات، من أجل المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان الموسم المُقبل.

ولن يمدد فرانك ريبيري عقده مع فيورنتينا، كما تلقى عرضًا ماديا مغريًا خلال الفترة الماضية من أحد أندية الدوري السعودي، إلا أن أولوية المخضرم الفرنسي هي البقاء في الدوري الإيطالي “الكالتشيو”، حسبما ذكر الإعلامي التركي إكرم كونور.

وشارك ريبيري مع فيورنتينا في 30 مباراة، خلال الموسم المنقضي من الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، وأحرز هدفين وصنع 7 تمريرات حاسمة.