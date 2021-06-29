محمود حسن تريزيجيه: محمد صلاح أسطورة ملهمة

الشارقة - اميمة ياسر - حل نجم فريق أستون فيلا محمود حسن تريزيجيه، ضيفًا على برنامج «البيت الكبير» الذي يقدمه الإعلامي إسلام الشاطر على شاشة قناة النادي الأهلي.

وأكد تريزيجيه أنه تفاخر بحصول الأهلي على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية الأخيرة أثناء وجوده في صفوف أستون فيلا الإنجليزي وكان يخبر زملاءه بأنه بدأ مشواره في هذا الفريق.

وأكد أن شعوره لا يوصف بالاجتماع مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء وهو أسطورة كروية بمعنى الكلمة موضحاً أن الخطيب اطمأن على إصابته في الفترة الماضية وأبدى سعادته بنجاحاته في رحلة الاحتراف.

وعن زميله في الدوري الانجليزي محمد صلاح نجم ليفربول أكد تريزيجيه أن " مو" أسطورة ملهمة بالنسبة له وأعطاه الأمل كثيرًا موضحاً أن صلاح يمر بضغوط كبيرة في الفترة الأخيرة.

وأكد تريزيجيه أنه لم يطلب قميص صلاح حين كان خارج البريميرليج وكان اللاعب الوحيد الذي يفعل ذلك ولكنه فوجئ بصلاح يطلب قميصه بفريق قاسم باشا التركي.

وأضاف أنه قال لصلاح وقتها إنه لن يطلب قميصه إلا حين يواجهه في المستطيل الأخضر وقد كان وفاز بسبعة أهداف مقابل هدفين.