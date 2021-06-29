شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس لليوم السابع: أقود مران بيراميدز اليوم استعدادا للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لدجلة انه سيقود مران بيراميدز لأول مرة اليوم بعد توليه المسئولية بشكل رسمي خلفا لاروابارينا والذي تمت اقالته، وقال تاكيس :"اقود مران بيراميدز اليوم استعدادا لمواجهة الأهلي الخميس "

وقررت إدارة بيراميدز أن يكون المدرب الجديد اجنبياً سبق له العمل في الدوري المصري.، وتابع جونياس مباراة بيراميدز الأخيرة في الدوري العام أمام سموحة من المدرجات للوقوف على مستوى اللاعبين وهي المواجهة التي خسرها بيراميدز بثلاثية نظيفة، وكان أكثر من مدرب قد رفضوا تدريب بيراميدز خلفاً لاروابارينا أبرزهم السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي والثنائي حسام حسن وعلي ماهر والذين رفضا تدريب الفريق لرغبتهما في الاستمرار مع أنديتهما الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي.

حصل الأروجنتيني رودولفو اروابارينا المدير الفني لبيراميدز على قيمة الشرط الجزائي بالكامل من إدارة ناديه، بعد إبلاغه بقرار إقالته على خلفية توديع الفريق لبطولة الكونفدرالية الافريقية، عقب الخسارة من الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي للبطولة.

وتولى أروابارينا قيادة بيراميدز فى 11 نوفمبر 2020، ويمتد تعاقده مع الفريق حتى نوفمبر 2022، قاد الفريق فى 36 مباراة، فاز فى 18 مباراة، تعادل فى 11 مباراة، تلقى 7 هزائم، سجل بيراميدز تحت قيادته 55 هدفاً، بينما استقبلت شباكه 36 هدفاً، أكبر هزيمة تلقاها كانت 4/2 أمام سيراميكا، يحتل بيراميدز تحت قيادته المركز 8 فى جدول الدوري