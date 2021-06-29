شكرا لقرائتكم خبر عن كاف: لا يوجد وقت إضافى فى نهائى دورى الأبطال بين الأهلى وكايزر تشيفز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، أنه لن يكون هناك وقتا إضافيا في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا المقرر له يوم 17 يوليو المقبل.

وكشف مسئولو الكاف إن اللائحة تنص على أنه في حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين يتم الاحتكام إلى ركلات الجزاء مباشرة دون لعب أشواط إضافية.



النهائى

وينص البند 28 من المادة الثالثة "شكل المسابقة" في لائحة الكاف على التالي: - النهائي يقام من مباراة واحدة في بلد يحددها الكاف وتُلعب المباراة على شوطين، مدة كل منهما 45 دقيقة، وإذا انتهى بالتعادل السلبي يحتكم الفريقان لركلات الترجيح بشكل مباشر.