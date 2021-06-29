شكرا لقرائتكم خبر عن 90 دقيقة تفصل الدخان عن الصعود لدورى الأضواء والشهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 90 دقيقة تفصل الصاعد من المجموعة الأولى التي تضم أندية الصعيد في الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى بعدما احتدم الصراع بين الثلاثى الشرقية للدخان المتصدر برصيد 56 نقطة والمنيا والألومنيوم أصحاب المركزين الثانى والثالث برصيد 54 .

واشتعل الصراع بين الثلاثى بعد وقوع الشرقية للدخان في فخ التعادل بمباراته الأخيرة أمام أسمنت أسيوط بهدف لمثله ، بينما استطاع المنيا الفوز على مركز شباب سمسطا بأربعة أهداف مقابل هدف ، بينما حقق الألومنيوم فوزا غاليا خارج ملعبه على طهطا بثلاثة أهداف مقابل هدف .

موقف الصعود

يستضيف يوم السبت المقبل فريق الشرقية للدخان على ملعبه نظيره طهطا في لقاء يسعى فيه أبناء الدخان لحسم الصعود بتحقيق الفوز بأى نتيجة أو التعادل على أقل تقدير لضمان الصعود للأضواء للمرة الأولى في تاريخه .

في الوقت نفسه يستضيف شبان قنا فريق المنيا في لقاء صعب جدا لأصحاب الأرض في ظل سعى أصحاب الأرض للفوز للهروب من شبح الهبوط ، كما يستضيف الألومنيوم على ملعبه بنى سويف في مواجهة متكافئة يحاول فيها أبناء نجع حمادى الفوز على أمل تعثر المتصدر

موقف الهبوط

تليفونات بنى سويف – الفيوم

شبان قنا – المنيا

سمسطا – أسمنت أسيوط

هبط بشكل رسمي طهطا وسمسطا ويتبقى فريقين في حالة فوز التليفونات يبقى بشكل رسمي بعيدا عن النتائج الأخرى ، أما في حالة تعادله أو خسارته وفوز شبان قنا يبقى الأخير، أما حال خسارة الفريقين التليفونات وشبان قنا وفوز أسمنت أسيوط يبقى الأسمنت ويهبط شبان قنا وتليفونات بنى سويف