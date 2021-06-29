شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى عن مفاوضات الأهلى مع نجم أورلاندو بايرتس: مجرد شائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الأهلى، أن تفاوض القلعة الحمراء مع تيمبينكوسي لورش مهاجم أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي لا أساس له من الصحة ومجرد شائعات.

ونشر المدرب الجنوب أفريقي عبر صفحته بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" ما معناه أن هناك كلام يدور حول مفاوضات الأهلى مع لورش، ولكن هذا لم يحدث وإن حدث فيتم بعد موافقة رئيس النادى ومباركته للصفقة.

ويتابع مسئولو النادي الأهلي ملف أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا وتطورات هذه الأزمة التى تفاقمت الأيام الماضية بعد تناثر أنباء حول إمكانية مشاركة الوداد المغربي بدلاً من كايزر تشيفز في نهائي البطولة القارية أمام الأهلي.



