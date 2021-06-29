شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا من الملعب والإدارة فى المكتب.. خط سير مفاوضات تجديد لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجأة وبدون مقدمات نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، في إعلان تجديد عقود الثنائي محمود حمدي الونش وأحمد سيد زيزو لاعبا الفريق الكروي، رغم الأزمة المالية المعلنة التي يعلمها الجميع ويعيشها النادي الأبيض خلال الفترة الأخيرة.

تجديد عقود لاعبي الزمالك جاء بعد مفاوضات مكثفة مع اللاعبين حسمها النادي بالفعل مع الثنائي زيزو والونش، ولا تزال قائمة مع باقي اللاعبين علي رأسهم الثنائي أشرف بن شرقي وطارق حامد وغيرهم من النجوم الذي يسعي النادي للإبقاء عليهم في صفوفه.

مفاوضات الزمالك مع النجوم لم تكن داخل المكاتب والغرف المغلقة فقط، بل أمتدت للمستطيل الأخضر نفسه، ولعب محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق، دور بطولي في إقناع زملائه بالتوقيع وتجديد عقودهم بعدما كان أول الموقعين علي عقد جديد منذ عدة أشهر.

شيكابالا قاد مفاوضات التجديد مع لاعبي الزمالك من الملعب، ثم ترك مجلس الإدارة يكمل دوره ويؤديه داخل المكاتب المغلقة وهو ما حدث بالفعل ليتم الإعلان عن التجديد للونش وزيزو وفتح باب المفاوضات مع بن شرقي لتوقيع عقود جديدة.

مجلس الزمالك الحالي يتعامل مع شيكابالا ليس فقط كلاعب في صفوف الفريق وإنما كقائد للجيل الحالي ورمز لهم، لذا دوره لا يقتصر علي الأداء داخل الملعب فقط عند المشاركة ولكن هناك دور آخر خفي لا يعلمه الكثيرون لكنه لا يقل أهمية عن دوره في تسجيل الأهداف وصناعتها لزملائه.

ولا يختلف الوضع كثيرا مع شيكابالا بالنسبة للجهاز الفني بقيادة كارتيرون الذى يتعامل معه كأنه أحد أفراد الجهاز الفني وليس لاعبا، نظرا لقربه الشديد من اللاعبين وحبهم له لذا يحاول المدرب الفرنسي استغلال هذه العلاقة المميزة لصالح الفريق واستغلال حب شيكابالا المتبادل مع زملائه ليقوم الفهد الأسمر بدور خاص في توصيل المعلومات للاعبين وتحفيزهم علي تحقيق الانتصارات والبطولات.