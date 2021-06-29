شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخطر اللاعبين باجتماع مع المدرب الجديد المنتظر فى الرابعة عصرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطرت إدارة نادي بيراميدز لاعبي الفريق الكروى الأول بعقد جلسة مع المدير الفني الأجنبي الجديد الذي سيتولي المهمة خلفًا للأرجنتيني رودلفو أروابارينا الذي سيرحل عن الفريق بعد توديع بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ولم تخطر إدارة بيراميدز اللاعبين باسم المدرب الجديد الذى لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي حتى الوقت الحالي، ويعد الأقرب لهذا المنصب اليوناني تاكيس جونيس المدير الفني الأسبق لوادي دجلة والذى مازال يتواجد فى مصر منذ رحيله عن تدريب غزلان دجلة.