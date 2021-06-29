شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يعود لحسابات موسيماني فى مباراة الأهلي وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الدفع بـ محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق في مباراة بيراميدز بعد غداً ، الخميس، في بطولة الدروي المصري.

وينوي موسمياني إعادة كهربا إلى حساباته الفنية في مباراة بيراميدز المرتقبة بعدما ظهر اللاعب بشكل جيد الفترات القليلة التى شارك فيها .

وأبدى موسيماني إرتياحه وإعجابه بمستوى كهربا في التدريبات الأخيرة، لذا يرغب في الإستعانة باللاعب في مباراة بيراميدز سواء أساسياً أو كبديل وهو ما سيظهر خلال التدريبات خلال الـ48 ساعة المقبلة.

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم ،الثلاثاء، بعد راحة حصل عليها لمدة 24 ساعة حيث تدرب الفريق الأحد ثم حصل على راحة الأثنين وسيتدرب اليوم استعداداً لمواجهة بيراميدز الهامة.

وتأهل الأهلي مساء السبت الماضي لنهائي أفريقيا بالفوز على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في غستاد الأهلي بالسلام بنصف نهائي أفريقيا بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بغستاد رادس بهدف نظيف.

على صعيد متصل ، كشف حازم الحديدى، وكيل أعمال محمود عبد المنعم كهربا كواليس جلسة اللاعب مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر خلال الأيام الماضية، وقال حازم الحديدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "كهربا لن يرحل عن الأهلى، اللاعب لديه إصرار شديد على العودة للتشكيل الأساسى للفريق، ويحظى بدعم ومساندة كل المسئولين بالنادى وعلى رأسهم مدربه موسيمانى".

وأضاف حازم الحديدى، "موسيمانى اجتمع مع كهربا وأخبره أنه سعيد بتطور مستواه فى التدريبات لذا بدأ فى إشراكه فى المباريات بشكل تدريجى بداية من مباراة نهضة بركان بالسوبر الأفريقى بجانب ظهوره فى مباراة الترجى التونسى فى الدقائق الأخيرة".

وتابع حازم الحديدى، "موسيمانى أبلغ كهربا أنه سيواصل منحه فرصة المشاركة مع الأهلى فى مباريات الدورى من أجل تجهيزه للنهائى الأفريقي، شريطة أن يستغل الفرصة ويستعيد فورمته الفنية والبدنية التى تؤهله لحجز مكان أساسى بتشكيلة المارد الأحمر بصفة مستمرة لاسيما وأنه أحد أهدافى الفريق".

وعاد كهربا للمشاركة مع المارد الأحمر بديلا فى مباراة نهضة بركان المغربى التى شهدت تتويج المارد الأحمر بكأس السوبر الأفريقى بعد فوزه بهدفين دون رد على بطل المغرب، وشارك كهربا بديلا لمحمد شريف فى الدقيقة 84 من عمر المباراة وظهر بشكل متميز فى الدقائق الأخيرة التى منحت له بعد غياب طويل قبل أن يشارك فى مباراة العودة أمام الترجى التونسى التى فاز بها الاهلى بثلاثية ليعلن صعوده للنهائى الافريقى.

وغاب كهربا عن المشاركة فى عدد كبير من مباريات فريقه، أبرزها ضد المصرى والاتحاد السكندرى وغزل المحلة والزمالك وصن داونز ذهاباً وإياباً إثر عقوبة إيقافه من قبل الجهاز الفنى لمدة شهر على خلفية أزمته مع موسيمانى بعد مباراة طلائع الجيش بالدورى.