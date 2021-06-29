شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر ببيراميدز : تاكيس جونياس الأقرب لخلافة اروابارينا فى قيادة الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز أن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لوادى دجلة هو الأقرب لتولي القيادة الفنية للفريق خلفاً للأرجنتني رودولفو اروابارينا المدير الفني للفريق، والذي تمت إقالته على خلفية توديع الفريق لبطولة الكونفدرالية الافريقية عقب الخسارة من الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي، وقررت إدارة بيراميدز أن يكون المدرب الجديد اجنبياً سبق له العمل في الدوري المصري.

وكشف المصدر أن تاكيس جونياس تابع مباراة بيراميدز الأخيرة في الدوري العام أمام سموحة من المدرجات للوقوف على مستوى اللاعبين وهي المواجهة التي خسرها بيراميدز بثلاثية نظيفة، وكان أكثر من مدرب قد رفضوا تدريب بيراميدز خلفاً لاروابارينا أبرزهم السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي والثنائي حسام حسن وعلي ماهر والذين رفضا تدريب الفريق لرغبتهما في الاستمرار مع أنديتهما الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي.

حصل الأروجنتيني رودولفو اروابارينا المدير الفني لبيراميدز على قيمة الشرط الجزائي بالكامل من إدارة ناديه، بعد إبلاغه بقرار إقالته على خلفية توديع الفريق لبطولة الكونفدرالية الافريقية، عقب الخسارة من الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي للبطولة.

وتولى أروابارينا قيادة بيراميدز فى 11 نوفمبر 2020، ويمتد تعاقده مع الفريق حتى نوفمبر 2022، قاد الفريق فى 36 مباراة، فاز فى 18 مباراة، تعادل فى 11 مباراة، تلقى 7 هزائم، سجل بيراميدز تحت قيادته 55 هدفاً، بينما استقبلت شباكه 36 هدفاً، أكبر هزيمة تلقاها كانت 4/2 أمام سيراميكا، يحتل بيراميدز تحت قيادته المركز 8 فى جدول الدوري.