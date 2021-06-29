الامارات | بالصور.. الأفراح تعم سويسرا.. والمدرب: هزمنا فرنسا بدنيا وسنذهب بعيدا

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الأفراح تعم سويسرا.. والمدرب: هزمنا فرنسا بدنيا وسنذهب بعيدا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني للمنتخب السويسري، عن سعادته بتأهل فريقه لدور الثمانية من كأس أمم أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على نظيره الفرنسي 5 / 4 بضربات الترجيح، أمس الاثنين، ضمن منافسات دور الستة عشر من البطولة. وكان الوقت الأصلي للمباراة والشوطين الإضافيين قد انتهيا بنتيجة التعادل 3 / 3، ليلجأ الفريقين إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لسويسرا في النهاية. وعمت الفرحة الشوارع السويسرية، حيث لم يصدق الكثيرون منهم إقصاءهم بطل العالم، ووصيف بطل أوروبا، والمرشح الأبرز للقب، وهللت مختلف وسائل الإعلام السويسرية والاوروبية والعالمية للإنجاز التاريخي الذي حققته سويسرا، والتي جاءت من بعيدا، وضد كل الترشيحات وبلغت ربع النهائي على حساب أبرز مرشح للقب.

وقال بيتكوفيتش في تصريحات عقب المباراة: "الفريق قام بعمل رائع، وظهرت رغبته وجاهزيته، نجحنا في فرض أسلوب لعبنا، كان لدينا مخزون بدني ربما أعلى من فرنسا، وقد أظهرنا ذلك طوال 120 دقيقة". وأضاف: "هذا الفريق لديه الرغبة في الذهاب بعيدا".

من جانبه قال جرانيت شاكا قائد الفريق: "لقد صنعنا التاريخ للكرة السويسرية، الآن الجميع يعرف سويسرا، نحن نحلم الآن". وضرب المنتخب السويسري موعدا مع نظيره الإسباني في دور الثمانية من المسابقة، حيث كان المنتخب الإسباني قد تأهل للدور ذاته بعد فوزه 5 / 3 على نظيره الكرواتي أمس، بعد شوطين إضافيين.

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