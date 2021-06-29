المعجزة تتحقق.. سويسرا تطيح بأبطال العالم فرنسا وتضرب موعداً مع إسبانيا في ربع نهائي يورو 2020

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق المنتخب السويسري مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما تلب على نظيره الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة والأشوط الإضافية بالتعادل 3-3.

تقدم هاريس سيفيروفيتش لمنتخب سويسرا بالهدف الأول في الدقيقة 15 من عمر المباراة.

وفي الشوط الثاني، نجح بنزيما في إحراز هدفين التعادل والتقدم لمنتخب فرنسا في الدقيقتين 57 و 59.

وأضاف بول بوجبا لاعب منتخب فرنسا الهدف الثالث لصالح فريقه في شباك منتخب سويسرا في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

وقبل نهاية المباراة بتسع دقائق، نجح المنتخب السويسري عن طريق لاعبه سيفيروفيتش في تقليص الفارق بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 81، قبل أن يضيف زميله ماريو جافرانوفيتش هدف التعادل في الدقيقة 90، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية التي انتهت بالتعادل.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب السويسري بنتيجة 5-4 بعد أن أضاع النجم الفرنسي كيليان مبابي ركلة الجزاء الخامسة والأخيرة لمنتخب "الديوك".

وسيواجه المنتخب السويسري في الدور ربع النهائي من البطولة القارية على أرضية ملعب مدينة بطرسبورج في الـ2 من يوليو المقبل، المنتخب الإسباني الفائز بدوره في وقت سابق اليوم على نظيره الكرواتي بنتيجة 5-3 بعد التمديد، عقب تعادلهما في الوقت الأصلي بنتيجة 3-3.