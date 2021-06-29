في مباراة بدون «VAR».. الزمالك يعزز صدارته للدوري المصري بفوز باهت على المقاصة

الشارقة - اميمة ياسر -

عزز الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بفوز صعب على مصر المقاصة، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السويس مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 27 من منافسات الدوري الممتاز.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء في الدقيقة 8 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 61 نقطة، بعد خوضه 27 مباراة فاز في 18 وتعادل في 7 لقاءات، بينما كانت خسارته مرتين فقط.

وتجمد رصيد مصر المقاصة عند النقطة 36 نقطة في المركز السابع، جمعها من 26 لقاء، فاز في 10 مباريات، وتعادل 6 مرات، وخسر 10 مواجهات.

وتأخر انطلاق المباراة حوالى 5 دقائق بسبب تعطل تقنية الفيديو VAR، ورغم محاولات التواصل بين حكم الساحة وسيارة الفار، لم تنجح المحاولات مما دفع الحكم لاخطار الجهاز الفنى والادارى بوجود أزمة فى التقنية وإقامة المباراة بدونها.

وأخطر الحكم سعيد حمزة، حكم مباراة الزمالك والمقاصة، أن اللقاء سيقام بدون تقنية الفيديو بسبب وجود مشكلة فى الكهرباء الخاصة بسيارة الفار أثرت على السماعات والتواصل بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو.