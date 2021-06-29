في مباراة مثيرة ومجنونة.. إسبانيا تفوز على كرواتيا وتتأهل إلى ربع نهائي «يورو 2020»

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح المنتخب الإسباني في التأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، بعد فوزه على منتخب كرواتيا بنتيجة 5 أهداف مقابل 3، ضمن منافسات الدور 16 من البطولة القارية.

تقدم المنتخب الكرواتي في الدقيقة 20 عندما أعاد لاعب إسبانيا بيدري الكرة لحارسه أوناي سيمون، الذي أخطأ في التعامل معها بشكل غريب لتعانق شباكه.

وفي الدقيقة 38 عادل بابلو سرابيا النتيجة للمنتخب الإسباني.

وفي الشوط الثاني، انتفض المنتخب الإسباني ليسجل هدفين عن طريق سيزار أزبيليكويتا وفيران توريس في الدقائق 57 و77 على الترتيب، لتصبح النتيجة 3-1.

وقبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، نجح المنتخب الكرواتي في إعادة الأمور إلى نقطة الصفر، حيث سجل هدفين عن طريق ميسلاف أورسيتش وماريو باساليتش في الدقيقتين 85 و90+2، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 3-3، ويلجأ الفريقان إلى وقتين إضافيين.

وفي الدقيقة الـ100 (العاشرة من الوقت الإضافي الأول) تقدم المنتخب الإسباني عن طريق مهاجمه ألفارو موراتا محرزاً الهدف الرابع، قبل أن يضيف بعدها بثلاث دقائق زميله ميكيل أويارزابال الهدف الخامس، لتنتهي المباراة لصالح المنتخب الإسباني بنتيجة 5-3.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الإسباني في الدور ربع النهائي من "يورو 2020" على ملعب مدينة بطرسبورج في الـ2 من يوليو المقبل، الفائز من مواجهة فرنسا وسويسرا التي ستقام بعد قليل.

يشار إلى أن بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، والمؤجلة عاماً كاملاً بسبب جائحة فيروس كورونا، تقام في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالاً بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاجن، جلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورج".