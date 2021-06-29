بيراميدز يجمد موعد التدريبات قبل 48 ساعة من مواجهة الأهلى

القاهرة - سامية سيد - تراجع الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدزعن إخطار لاعبي الفريق بموعد التدريبات الجماعية المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء علي ملعب الدفاع الجوى فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل فى مسابقة الدورى الممتاز.

وقام الجهاز الإدارى لبيراميدز بإرسال موعد التدريب للاعبين عبر الجروب الرسمي قبل أن يتم إزالته ولم يتم تحديد موعد التدريب حتى الوقت الحالي، وذلك بسبب استعداد إداراة بيراميدز للإعلان خلاب ساعات قليلة عن المدير الفني الجديد الذى سيتولي المهمة خلفًا للأرجنتيني رودلفو أروابارينا الذى سيتم الإعلان عن رحيله رسميًا مع الإعلان عن المدرب الجديد.

واستقرت إدارة بيراميدز على تعيين مدرب أجنبي بعد رفض الثنائي المصري حسام حسن وعلي ماهر تدريب الفريق، لتمسكهما بالاستمرارمع فرقهما الاتحاد السكندي والمصري البورسعيدي، في الوقت الذي أكد مصدر داخل النادي أن المدرب الأجنبي الجديد سبق له العمل داخل مصر.

وتولى أروابارينا قيادة بيراميدز فى 11 نوفمبر 2020، ويمتد تعاقده مع الفريق حتى نوفمبر 2022، قاد الفريق فى 36 مباراة، فاز فى 18 مباراة، تعادل فى 11 مباراة، تلقى 7 هزائم، سجل بيراميدز تحت قيادته 55 هدفاً، بينما استقبلت شباكه 36 هدفاً، أكبر هزيمة تلقاها كانت 4/2 أمام سيراميكا، يحتل بيراميدز تحت قيادته المركز 8 فى جدول الدوري.