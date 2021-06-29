شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين عبد الجليل وهويدي اليوم لتنصيبه مديراً فنياً للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد محمد عبد الجليل المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي المقاصة جلسة مع النائب أحمد هويدي القائم بأعمال رئيس النادي و وليد هوي مدير الكرة بالنادي من أجل تنصيبه مديرا فنيا للفريق الفيومي خلفا لمحمد عظيمة الذي استقال من منصبه.

وأعلن محمد عظيمة استقالته من تدريب المقاصة بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية مع باقي جهازه المعاون واللاعبين، بعد الهزيمة من الزمالك أمس الاثنين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر داخل نادي المقاصة أن إدارة النادي الفيومي لا تفكر في استقدام مدرب جديد لتدريب الفريق بعد استقالة محمد عظيمة من تدريب المقاصة وتنوي الاستعانة بأحد المدربين من قطاع الناشئين بالنادي لاستكمال المهمة حتى نهاية الموسم الحالي.

قال مصدر في تصريحات خاصة إن محمد عبد الجليل المدير الفني لقطاع الناشئين هو الأقرب لتدريب الفريق الأول خلفا لمحمد عظيمة حتى نهاية الموسم الحالي.

شدد المصدر على أن عظيمة معذور في إقدامه على الاستقالة من تدريب المقاصة بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية هو ومساعديه، موجهين الشكر له على الفترة التي عمل بها في تدريب الفريق الفيومي.

وكان عظيمة قد أعلن استقالته من تدريب المقاصة بعد انتهاء مباراة فريقه ضد الزمالك ضمن منافسات الدوري المصري بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية مع باقي جهازه المعاون واللاعبين.