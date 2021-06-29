شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل بدر بانون مع الأهلى لإغلاق ملف عروض رحيله؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على إغلاق ملف بيع المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الأحمر، فى ظل اهتمام أكثر من ناد خليجي بالتعاقد معه، أبرزها نادي النصر السعودي، الذي يرغب في ضم المدافع المغربي في الانتقالات الصيفية الحالية، والتمسك ببقاء اللاعب في القلعة الحمراء في ظل حاجة الجهاز الفني لجهوده في الفترة القادمة.

بدر بانون لعب موسم 2020/2021 ، 30 مباراة بواقع 14 فى الدورى و 12 فى أفريقيا و 3 فى كأس العالم للأندية وواحدة فى السوبر الأفريقى مسجلا 4 أهداف 2 فى الدورى و 2 فى أفريقيا .

ولد بدر بانون 30 سبتمبر عام 1993، فى مدينة كازابلانكا بالمملكة المغربية، وبدأ مسيرته الكروية فى نادى الرجاء، الذى لعب له فى أغلب مشواره الاحترافى، الذى بدأ فى عام 2013، ومع الرجاء لعب بانون 147 مباراة فى مختلف البطولات سجل خلالهم 14 هدفاً وصنع 6 أخرين، فيما لعب 19 مباراة أخرى مع فريق نهضة بركان، الذى انتقل إليه على سبيل الإعارة فى موسم 2014 ، الأسد المغربى شارك مع نسور قرطاج فى 7 مباريات دولية وسجل هدف.

ويتمسك مسئولو النادي ببقاء بانون الذي أعاد الاتزان لدفاع الأهلي في الفترة الأخيرة، ونجح في حجز مكان أساسي بتشكيل الفريق الأحمر بخلاف قدرته على التعامل مع الكرات العرضية والثابتة والالتحامات، خاصة أن الجهاز الفني يرفض التفريط في اللاعب.

وأعاد بانون الانضباط لخط دفاع الأهلي، بعدما عانى من أزمات دفاعية في المواسم الماضية، قبل أن يساهم المدافع المغربي مع باقي زملائه في التغلب على هذه المشاكل التي واجت الفريق الأحمر.