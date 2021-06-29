شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع مع معاونيه اليوم رغم راحة الفريق من التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك اجتماعا مع معاونيه اليوم رغم حصول الفريق علي راحة من تدريبات اليوم بعد الفوز أمس علي فريق مصر المقاصة، اجتماع اليوم وديا لمناقشة بعض الامور الخاصة بالفريق في مقدمتها موقف المعارين والمراكز التي تحتاج لدعم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، وموقف المصابين وتحديدا حازم أمام وعبد الله جمعة.

في المقابل فان كارتيرون طلب تقريرا كاملا عن حالة المصابين وموقفهم من المشاركة في مباراة غزل المحلة المقبلة، في ظل النقص العددي في صفوف الفريق نتيجة بعض الغيابات بسبب الإيقاف في مقدمتهم امام عاشور واوباما.

من ناحية اخري استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي مشاركة محمود عبد الرازق شيكابالا في مركز الوسط المهاجم في مباراة امحلة المقبلة والمقرر لها الاثنين القادم في اطار مباريات الجولة ٢٨ من الدوري.

وسيشارك شيكابالا بدلا من اوباما الذي يغيب عن مباراة المحلة لحضوله علي الانذار الثالث في مباراة المقاصة امس التي انتهت بفوز الزمالك ١/٠ مما ادي لغيابه عن مواجهة المحلة.

في سياق مختلف حصل فريق الزمالك علي راحة من التدريبات اليوم عقب وصول لفريق امس للقاهرة قادما من السويس عقب مواجهة المقاصة وفضل كارتيرون منح اللاعبين راحة تجنبا للارهاق في ظل كثرة السفر بين المحافظات وفي ظل وجود مساحة زمنية كافية قبل مواجهة امحلة المقبلة.