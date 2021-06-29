شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خطاب الجبلاية.. ماذا تقول لائحة الكاف بشأن موعد نهائى دورى أبطال أفريقيا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة ، خطابا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لتقديم موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقيا المحدد له يوم 17 يوليو المقبل، ليقام يوم 15 من نفس الشهر أو قبل هذا التاريخ.

وتنص لائحة الكاف على عدة بنود بشأن موعد نهائي الكاف، جاءت كالتالي:

- البند الرابع من المادة الثالثة تحت مسمى "شكل المسابقة"، نص على: - المواعيد الموضوعة للمباريات نهائية، ولا يمكن تغييرها إلا في حالة وجود قوة قاهرة تعترف بها وتقرّها اللجنة المنظمة في الكاف.



كاف

وجاء البند العاشر في نفس المادة لينص على: "مباريات مرحلة المجموعات وربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، يجب أن تقام أيام الجمعة، السبت أو الثلاثاء، إلا في حالات الظروف القهرية التي يقرّها الكاف".



كاف

كما نصت النقطة رقم 3 من البند التاسع في المادة التاسعة بعنوان "المتطلبات والنواحي التنظيمية"، على ما يتعلق بموعد النهائي كالتالي - المكان، التاريخ، توقيت انطلاق لقاءات المجموعات، ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي، تم وضعها من جانب لجنة الأندية بعد استشارة الاتحادات المستضيفة، ولا يجوز تغييرها إلا في حالة وجود مبررات مقنعة للكاف بذلك.