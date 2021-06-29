شكرا لقرائتكم خبر عن التنس ينظم تصفيات لاختيار المنتخبات المشاركة فى كأس العالم الناشئين والناشئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصري للتنس تنظيم مباريات تصفيات للاعبين و اللاعبات الستة الأوائل في كل مرحلة من مراحل الناشئين والناشئات تحت 14 و 16 سنه، و اللاعبون/ اللاعبات الثلاثة الفائزون في تصفيات كل مرحلة سوف يمثلون مصر في كأس العالم ، و ذلك لضمان اختيار افضل واجهز العناصر لتمثيل مصر عقب فوز منتخبات مصر للناشئين و الناشئات تحت 14 و 16 سنه في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم .

و جاء هذا القرار تماشيًا مع لائحة اختيار المنتخبات لعام 2021 التي تم اعلانها علي الموقع الرسمي للاتحاد في شهر إبريل الماضي.

و كان منتخب ناشئات مصر للتنس مرحلة 14 عاماً حققن بلقب البطولة الأفريقية التي أقيمت فى مصر والمؤهلة إلى كأس العالم، المقرر إقامتها فى التشيك أغسطس المقبل.

ونجحت ناشئات الفراعنة فى التفوق على الفريق المغربى بالمباراة النهائية بنتيجة 2/ صفر.

فيما جاءت ناشئات مصر مرحلة 16 عاما فى المركز الثانى بالبطولة ذاتها، وذلك بعد إصابة اللاعبة جيرمى شريف وعدم قدرتها على استكمال المباراة.

من جهته، أكد المهندس وليد سامى، نائب رئيس اتحاد التنس ورئيس اللجنة المنظمة، أن التنس المصرى يسير على الطريق الصحيح كما هو مخطط له من قبل مجلس ادارة الاتحاد برئاسة اسماعيل الشافعى ، مضيفاً أنه اللاعبات المصريات قدمن أداءا مميزا للغاية واستطعن الفوز فى كل المباريات.