شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مباريات تفصل وليد سليمان عن تحقيق شرط البقاء فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفصل وليد سليمان نجم هجوم الأهلي 7 مباريات لاستكمال نسبة المشاركة الموضوعة في عقده، لتفعيل الموسم الثاني مع الفريق الأحمر، ويشمل عقد اللاعب الملقب بالحاوي مع الأهلي بنداً ينص على انتهاء العقد فور نهاية الموسم الأول ويصبح الموسم الثانى فى العقد لاغياً، وذلك حال عدم وصول وليد سليمان لنسبة مشاركة تتخطى الـ75% من مجموع مباريات الأهلى، وهى النسبة التى لم يصل إليها الحاوى حتى هذه اللحظة، خاصة أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق لا يعتمد على صانع الألعاب الماهر مؤخراً سواء بالدفع به أساسياً أو كبديل.

ويسعى وليد سليمان لاستكمال النسبة للبقاء في الأهلي الموسم المقبل، خاصة وأن الجناح الدولي يرفض الاعتزال حالياًن حيث يرى أنه لازال قادراً على العطاء ويقدم مستويات جيدة في الأوقات التي يتم الدفع به في مباريات الأهلي.

ويعد وليد سليمان من أبرز نجوم الأهلى فى العقد الأخير، حيث ساهم بقوة فى تتويج المارد الأحمر بالعديد من الألقاب، القارية والمحلية، ولا تنسى جماهير الأحمر تمسك اللاعب بانتقاله للنادى ورفضه ضغوط إدارة ناديه السابق بتروجت من أجل الانتقال للزمالك، ويعد وليد سليمان واحدًا من اللاعبين الأساسيين الذى يعتمد عليهم أى مدرب تولى القيادة الفنية للنادى الأهلى، خصوصًا أنه من اللاعبين الذين يصنعون الفارق، ويمتلكون مهارات كبيرة بجانب الروح العالية.

وحقق وليد سليمان مع الأهلى خلال مسيرته 11 بطولة منها 5 ألقاب دورى، و2 كأس مصر، و3 كأس السوبر المحلى، بالإضافة إلى ثلاث بطولات لدورى الابطال الافريقى ولقب للكونفدرالية بجانب لقب للسوبر الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية ورغم أن الإصابة تخطف الحاوى أوقاتا كثيرة إلا أن يعود متألقاً ولا يعرف للشيب طريقاً فلم يهزمه الزمن ووسرعان مايعود ليغرد أحلى الألحان فى مباريات المارد الأحمر.