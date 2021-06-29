شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى للمصارعة يعلن موعد البطولة الإفريقية المؤجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولى للمصارعة عن موعد ومكان إقامة منافسات بطولة أفريقيا للكبار والناشئين والشباب ، والتى كان مقرر إقامتها أبريل الماضى وتم تأجيلها .

حدد الاتحاد الدولى للمصارعة الفترة من 19 الى 24 أكتوبر المقبل موعدا لاقامة البطولة على أن تقام بالمغرب .

وكان من المقرر اقامة البطولة ابريل الماضى بالمغرب وتم ارجاؤها بسبب فيروس كورونا ، الا أن الدولى للعبة أعلن الموعد الجديد لاقامتها

من ناحية أخرى حدد مسئولو اتحاد المصارعة موعد انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد، حيث تقرر إقامتها يوم 29 أكتوبر المقبل، لمناقشة الميزانية والحساب الختامى وإقامة بند الانتخابات، لاختيار مجلس إدارة.