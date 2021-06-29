شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تفاضل بين البنا ومعروف وعادل لإدارة مباراة الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة بين الثلاثى الدولى محمود البنا ومحمد معروف ومحمد عادل لإدارة مباراة بعد غد الخميس في الدورى العام بين الأهلى وبيراميدز على ستاد السلام.

ويعتبر محمود البنا هو الأقرب لإدارة المباراة المرتقبة في الدورى نظرا لأهمية اللقاء والحماس الشديد الذى تشهده مباريات الفريقين سواء في الدورى أو كأس مصر.

واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بنسبة كبيرة على الإبقاء على أكرم توفيق في قيادة الجبهة اليُمنى خلال المباريات المقبلة في الدوري بعدما ظهر اللاعب بشكل جيد للغاية الفترة الماضية.

وشارك أكرم توفيق أساسيًا فى تشكيل الأهلى خلال مباراتي الذهاب والعودة أمام الترجي التونسي في نصف نهائي أفريقيا.

وفاز الاهلي على الترجي بهدف نظيف ذهاباً بتونس وبثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة.

وأدى أكرم توفيق مستوى أكثر من رائع وكان أحد نجوم المباراتين لذا يرغب موسيماني في مواصلة الدفع به في المباريات المقبلة رغم عودة محمد هاني الظهير الأيمن الأساسي للفريق لتدريبات وشفاؤه من الإصابة الأخيرة التى حرمته من مباراتي الترجي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد الأهلى بالسلام فى الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.