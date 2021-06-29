شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر ينضم لحسام حسن وعلى ماهر ويرفض تدريب بيراميدز بعد إقالة أروابارينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم الخليج 365 أن إدارة بيراميدز تواصلت مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي لتدريب الفريق خلفاً للأرجنتني رودولفو اروابارينا المدير الفني للفريق، والذي تمت إقالته على خلفية توديع الفريق لبطولة الكونفدرالية الافريقية عقب الخسارة من الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي، ونجح فايلر في تقديم مستويات جيدة مع الأهلي وقاد الفريق الاحمر للفوز ببطولة الدوري العام الموسم الماضي، وصعد مع الأهلي للدور نصف النهائي لبطولة افريقيا السابقة قبل أن يفسخ عقده مع الأهلي ويتولي الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المسئولية الفنية للأهلي.

وأكد مصدر داخل إدارة بيراميدز أن فايلر رفض عرض بيراميدز لتدريب الفريق لرغبته في الاستمرار بأوروبا خلال الفترة القادمة، ليلحق بالثنائي حسام حسن وعلي ماهر، والذين رفضا تدريب الفريق لرغبتهما في الاستمرار مع أنديتهما الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي.

واستقرت إدارة بيراميدز على تعيين مدرب أجنبي خلفاً لاروابارينا ، في الوقت الذي أكد المصدر أن المدرب الأجنبي الجديد سبق له العمل داخل مصر، وتولى أروابارينا قيادة بيراميدز فى 11 نوفمبر 2020، ويمتد تعاقده مع الفريق حتى نوفمبر 2022، قاد الفريق فى 36 مباراة، فاز فى 18 مباراة، تعادل فى 11 مباراة، تلقى 7 هزائم، سجل بيراميدز تحت قيادته 55 هدفاً، بينما استقبلت شباكه 36 هدفاً، أكبر هزيمة تلقاها كانت 4/2 أمام سيراميكا، يحتل بيراميدز تحت قيادته المركز 8 فى جدول الدوري.