كواليس غرفة الملابس.. جوزيه يوبخ مهاجم الأهلى لإضاعة فرصة دخول التاريخ فى مباراة الـ6 / 1

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كواليس غرفة الملابس اليوم عن مباراة 6 / 1 الشهيرة موسم 2002 والتى نجح فيها الأهلى فى هزيمة الزمالك فى مباراة تاريخية، أحرز الأهداف: رضا شحاتة فى الدقيقة ( 5 ) وإبراهيم سعيد فى الدقيقة (19) خالد بيبو 4 أهداف فى الدقيقة (29) و(64) و(72) و(90)، بينما أحرز حسام حسن هدف الزمالك الوحيد فى الدقيقة (25).

ووصفت هذه المباراة باللقاء الأكثر قسوة فى نفوس الزملكاوية، الذى جرت وقائعه ضمن مباريات الجولة 23 لمسابقة الدورى العام، حينما وقعت الكارثة التى لم يتوقعها أكثر المتشائمين فى صفوف الأبيض، حيث تمكن الأهلى من دك حصون القلعة البيضاء بسداسية مقابل هدف وحيد.

المثير أن مانويل جوزيه المدير الفني للأهلي وأثناء استغراق لاعبى فريقه فى الاحتفال بغرفة خلعغ الملابس الحمراء، استدعى محمد فاروق مهاجم الفريق في وقتها ووبخه بشدة نظراً لإهداره فرصة ثمينة لا تضيع وأكد له انه فوت على نفسة فرصة كبيرة لدخول التاريخ.